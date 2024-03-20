Як зберегти озимий часник від раннього проростання: корисні поради

Передчасне проростання озимого часнику може стати невдачею для городників. UAportal поділився простим методом, як захистити посіви від цієї неприємної події і забезпечити собі щедрий урожай.

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Часник, відомий своїми кулінарними якостями і тим, що покращує самопочуття. Однак він стає вразливим, коли проростає раніше запланованого терміну. Ризик втратити урожай через весняні заморозки в березні є значним. Пропонуємо рішення, яке допоможе вам зберегти часник.

Слідкуйте за прогнозом погоди та захищайте свої рослини, щоб зменшити ризики, пов'язані з ранніми сходами.

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Використання захисних укривних матеріалів є одним з найефективніших заходів проти потенційної шкоди, спричиненої весняними заморозками. Для захисту молодих паростків використовуйте солому, сітку або агроволокно. Цей метод огортає рослини, утримуючи тепло і захищаючи їх від замерзання.

Використання мульчі виявляється безцінним, коли справа доходить до захисту часнику від холоду. Вона не тільки зберігає тепло, але й утримує необхідну вологу в ґрунті, що особливо важливо в умовах низьких температур. Забезпечте товщину шару не менше 7 сантиметрів, використовуючи тирсу, торф, сіно або навіть просте листя. Важливо, щоб мульча не мала ознак плісняви або гниття.

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