Як зберегти махрові рушники пухнастими: корисні лайфхаки

Махрові рушники завжди було складно зберегти пухнастими та в ідеальному стані. Використання звичайного мила, пральних порошків та кондиціонерів часто призводило до того, що вони стають жорсткими та втрачають м'якість.

Відео дня

Крім того, з часом рушники можуть набувати неприємного запаху. Однак UAportal зібрав прості хитрощі, які допоможуть зберегти м'якість махрових рушників та їх первісний вигляд.

Читайте також: Як правильно складати та зберігати рушники

Під час прання махрових рушників дотримуйтесь інструкцій

1. Використовуйте оцет та харчову соду

Приготуйте одну склянку оцту та півсклянки харчової соди, а також гарячу воду.

2. Завантажте рушники та додайте оцет

Покладіть махрові рушники в пральну машину і налийте оцет у контейнер для миючого засобу.

3. Виберіть відповідний режим прання

Виберіть режим прання з високою температурою, але без віджимання та полоскання.

4. Додайте харчову соду

Насипте соду в контейнер для порошку та запустіть другий цикл прання, цього разу з віджиманням та полосканням. Рушники стануть надзвичайно м'якими, пухнастими та схожими на щойно куплені.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати рушник від плям фарби для волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!