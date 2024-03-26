Як зберегти кімнатні рослини під час відпустки: 5 корисних порад

Якщо ви їдете у відпустку, не хвилюйтеся, що ваші кімнатні рослини страждатимуть від недбалого ставлення до них. UAportal розповів, що дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете зберегти свої вазони навіть під час відпустки.

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Визначте тип рослини

Усі рослини мають різні потреби. Гарно полийте перед відʼїздом ті, які потребують менше уваги, наприклад, сукуленти, юки і кактуси. Для більш делікатних рослин попросіть друга або сусіда доглядати за ними під час вашої відсутності.

Огляньте рослини

Перед від'їздом виконайте кілька важливих завдань. Уважно огляньте свої рослини і видаліть пожовкле, пошкоджене або хворе листя, стебла чи квіти. Крім того, проріджування допоможе зменшити втрату вологи та мінімізувати використання поживних речовин.

Освітлення

Сонячне світло сильно впливає на потребу рослин у воді. Якщо можливо, розмістіть вазони на вікнах, що виходять на північ, щоб мінімізувати вплив сонячного світла. Або ж поставте в кімнаті стіл, на якому можна розмістити рослини, дотримуючись балансу між потребою у світлі та збереженням вологи.

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Уникайте добрив

Утримайтеся від підживлення ваших рослин за кілька тижнів до подорожі. Надмірний ріст зелені, спричинений добривами, збільшує споживання води. Замість цього зосередьтеся на забезпеченні збалансованого живлення після повернення.

Створіть систему поливу

За відсутності доглядачів, розумно створити просту систему поливу для ваших рослин. Це може включати в себе розробку базової системи або спорудження імпровізованої теплиці. Перед від'їздом ретельно полийте рослини і накрийте їх прозорим поліетиленом, щоб зберегти вологу.

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