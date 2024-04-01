Як зберегти хліб на довше свіжим: лайфхаки для кожного дому

Ділимося практичними лайфхаками, які допоможуть зберегти свіжість хліба, запобігаючи його черствінню та пліснявінню. UAportal підготував рекомендації, максимально прості у виконанні, проте дієві

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Використовуйте хлібницю

Хлібниця – це класичний спосіб зберегти хліб свіжим на довше, забезпечуючи сухе і вентильоване середовище. Вона запобігає черствінню і пліснявінню. Зберігаючи продукту при кімнатній температурі в хлібниці, він залишається свіжим довше, ніж при зберіганні в холодильнику.

Зберігайте в паперовому пакеті

Для збереження свіжості, текстури та смаку хліба обирайте зберігання у паперових пакетах. Таким чином повітря може циркулювати, запобігаючи накопиченню вологи та утворенню плісняви.

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Цей метод також є більш екологічним, ніж використання пластикових пакетів або обгорток. На додаток, внутрішня частина упаковки містить полотно, яке додатково вбирає зайву вологу і не дає продукту стати надто вологим або сухим.

Заморожуйте шматочки хліба

Мінімізуйте відходи та подовжуйте термін зберігання хліба, заморожуючи скибки для подальшого використання. При правильному загортанні та зберіганні в морозильній камері – протягом трьох місяців, хліб може зберігатися без втрати свіжості та смаку.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цільнозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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