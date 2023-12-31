Як вершкове масло використати у повсякденному житті: 5 цікавих порад

Вершкове масло слугує не лише для кулінарних цілей, але і є надзвичайно універсальним в інших сферах нашого повсякденного життя. UAportal підготував п'ять порад, які розкривають можливості використання вершкового масла.

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Живлення сухої шкіри

Використовуючи вершкове масло на сухих ділянках тіла, таких як лікті та п'яти. Зволожуючі властивості вершкового масла творять чудеса як альтернатива звичайним кремам, роблячи вашу шкіру гладенькою та ніжною.

Відновлення стоп

Почніть з розслаблюючої ванночки для ніг, щоб пом'якшити шкіру. Потім нанесіть щедру кількість масла на стопи і вдягніть шкарпетки перед сном. Прокидайтеся з чудово зволоженими та свіжими ногами.

Збереження свіжості сиру

Щоб запобігти висиханню та утворенню твердої скоринки, нанесіть трохи вершкового масла на відкриті ділянки сиру. Це створить бар'єр, який допоможе зберегти свіжість і збереже його смакові якості.

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Засіб для зняття каблучок

Якщо каблучку, здається, неможливо зняти, вершкове масло прийде на допомогу. Обережно втирайте невеликий шматочок вершкового масла на палець. Воно змастить шкіру, що дозволить вам без зусиль зняти прикрасу, яка застрягла на пальці.

Усунення неприємних запахів

Незалежно від того, чи ви готували на кухні, стійкий запах може бути досить неприємним. Боротися з ним можна, масажуючи руки вершковим маслом перед миттям. Олія, що міститься у вершковому маслі, ефективно нейтралізує та усуває стійкі запахи, залишаючи ваші руки свіжими та чистими.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом швидкого сніданку.

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