Як зекономити пальне: 5 порад для автомобілістів

Хочете заощадити на пальному без шкоди для якості? Вам не потрібно ризикувати або заправлятися низькосортним. UAportal розповів про кілька прийомів водіння, які допоможуть значно скоротити споживання бензину або дизельного пального до 40%.

Відео дня

Швидкість за межами міста

Підтримуючи швидкість на рівні 70-80 км/год, ви можете економити пальне. При русі по заміських автомагістралях з такою швидкістю ви можете розраховувати на скорочення споживання палива приблизно на третину.

"Сховайтесь" за вантажівкою

Під час тривалих поїздок спробуйте скористатися хитрим прийомом: використовуйте більший транспортний засіб, наприклад, вантажівку, в якості "щита". Рухаючись за вантажівкою, ваш автомобіль отримає вигоду від зменшення опору повітря, що призведе до зниження споживання пального. Однак дуже важливо дотримуватися безпечної дистанції від транспортного засобу попереду.

Звільніть багажник

На перший погляд, звільнення багажника від непотрібних речей може здатися не дуже вигідним. Однак, прибравши важкі предмети, такі як непотрібні інструменти, ви можете зменшити споживання бензину на помітні 7 – 8%.

Читайте також: Як правильно спланувати поїздку, щоб нічого не забути: лайфхаки

Належне технічне обслуговування шин

Низький тиск у шинах може негативно вплинути на паливну ефективність, що призведе до збільшення споживання пального. Щоб запобігти цьому, регулярно контролюйте та підтримуйте належний тиск, а також слідкуйте за їхнім загальним станом.

Закривайте вікна

Коли погода стає теплою, з'являється спокуса опустити вікна, щоб вдихнути свіжого повітря. Однак майте на увазі, що це порушує аеродинаміку автомобіля і може призвести до збільшення витрати палива. Ощадливий водій розуміє, що вибір на користь кондиціонера, коли на дорозі та в салоні не надто спекотно, є більш розумним.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно для подорожей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!