Як зробити волосся блискучим: дієві лайфхаки

Прості, але ефективні поради допоможуть запобігти розповсюджених помилок у догляді за волоссям та покращити стан вашого волосся. UAportal підготував три нетрадиційні лайфхаки, які допоможуть швидко і легко вирішити типові труднощі у догляді за пасмами.

Відео дня

Сухий шампунь

Сухий шампунь можна використати для того, щоб оживити тьмяне або жирне волосся в дні, коли немає часу на миття. Це швидке рішення економить час і запобігає необхідності надмірного миття, уникаючи вимивання натуральних олій.

Читайте також: Як правильно мити голову, щоб волосся сяяло: топ-2 лайфхаки

Ополіскування холодною водою

Ще один корисний лайфхак – обполіскувати волосся холодною водою після кондиціонера. Для того, щоб запечатати волосяний стрижень, запобігти пухнастості та додати блиску. Хоча це може бути незручно, результати помітні, і очевидна значна різниця в текстурі волосся.

Придбання шовкових наволочок

Шовкова наволочка вирізняється дбайливим ставленням до волосся, зменшуючи кількість заплутаних і посічених кінчиків. Ця зміна має велике значення для загального стану та вигляду волосся, особливо для тих, хто совається і крутиться уві сні.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!