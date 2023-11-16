Як зробити смачну універсальну приправу із звичайної цибулі

Приправте свої страви унікальною та ароматною приправою, приготувавши її зі звичайної цибулі. UAportal пропонує рецепти, завдяки яким ви отримаєте смачну універсальну приправу, що додасть вашим стравам яскравих смакових відтінків.

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Універсальна приправа

Почистіть і наріжте цибулю на невеликі шматочки. Потім викладіть нарізану цибулю на лист і залиште сушитися в духовці при низькій температурі на кілька годин. Коли цибуля повністю висохне, подрібніть її на порошок за допомогою блендера або м'ясорубки для спецій.

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Настояна цибулева олія

Тонко наріжте цибулю і покладіть її в термостійку банку. Наповніть банку рослинною або рапсовою олією так, щоб цибуля була занурена у неї. Поставте банку на сонячне місце щонайменше на тиждень, щоб дати можливість настоятися.

Карамелізована цибулева сіль

Карамелізуйте нарізану цибулю на сковороді, поки вона не стане золотисто-коричневою та дуже солодкою. Коли цибуля охолоне, змішайте її з морською сіллю в блендері.

Змішуйте суміш, доки вона не досягне бажаної консистенції, збалансувавши солодкий та солоний смаки. Ця карамелізована цибулева сіль додає насиченості таким стравам, як смажені овочі, м'ясо на грилі чи навіть домашні картопляні чипси.

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