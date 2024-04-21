Як зробити темну кімнату світлішою: поради щодо ремонту

Темні приміщення створюють досить гнітючу і дискомфортну атмосферу. UAportal підготував корисні поради, аби ваша кімната стала світлішою і просторою.

Світла фарба

Один з ефективних способів зробити кімнату світлою – пофарбувати стіни в такі кольори, як білий, кремовий, світло-сірий тощо. Вибір глянцевого або напівглянцевого покриття також може збільшити яскравість приміщення.

Додайте дзеркал

Правильне розміщення дзеркал також може допомогти освітлити темне приміщення. Вони мають здатність відбивати сонячні промені, завдяки чому кімната здається просторішою. Велике дзеркало можна поставити навпроти вікна, а маленькі розвісити на стінах, щоб розсіяти природне світло.

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Меблі

Вибір меблів суттєво впливає на яскравість кімнати. Обирайте меблі світлих кольорів. Крім того, вибір диванів і крісел на ніжках, а не на суцільній основі, дозволяє світлу проходити під ними, що робить приміщення просторішим.

Додайте світловідбиваючі поверхні

Декор зі світловідбиваючих матеріалів може значно підвищити яскравість темної кімнати. Металеві, скляні або дзеркальні аксесуари, такі як вази, рамки для картин або декоративні підноси, відбиваючи сонячні промені, ефективно збільшують освітленість приміщення. Але важливо не перевантажувати кімнату, аби вона залишалась просторою.

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