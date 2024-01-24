Як зробити так, щоб колготки не рвались: 3 цікаві лайфхаки

Колготки – важливий елемент жіночого гардероба, але, на жаль, вони можуть часто рватися. UAportal розповів, що є кілька перевірених лайфхаків, які допоможуть вам подовжити їхній термін служби.

Відео дня

Захистіть колготки від тертя

Якщо ви часто помічаєте набридливі дірки від пальців ніг на колготках після того, як знімаєте взуття, можливо, винні в цьому ваші черевики. Тому варто вдягати на колготки шкарпетки.

Читайте також: Чому не можна одягати капронові колготи під штани та джинси

Одягайте в рукавичках

Одна з найбільш неприємних ситуацій – це коли колготки починають чіплятися, як тільки ви їх одягаєте. Ці зачіпки можуть швидко перетворитися на непривабливі стрілки. Особливо це відбувається, якщо у вас довгі нігті, або ви носите каблучки. Щоб запобігти таким неприємностям, спробуйте одягати колготки в рукавичках. Так ви забезпечите захист делікатної тканини від пошкоджень, що подовжить термін їхньої служби.

Заморожування

Цей простий метод зміцнює тканину, зменшуючи її схильність до розривів. Ось що вам потрібно зробити: покладіть нову пару колготок у морозильну камеру і залиште їх там на добу.

Температура замерзання посилює зв'язок у волокнах, підвищуючи їхню загальну еластичність. Зробивши це, ви можете значно подовжити термін служби колготок і заощадити гроші, не потребуючи їх частої заміни.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити капрони більш міцними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!