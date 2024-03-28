Як зробити старі рушники м'якішими після прання: 3 корисні лайфхаки

Зробити махрові рушники м'якими можна за допомогою простих і природних методів, які є ефективними та екологічно чистими. UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть вам у цьому.

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Створення домашнього кондиціонера для білизни

Щоб зробити махрові рушники м'якими, можна приготувати домашній кондиціонер, змішавши у великій мисці 6 склянок води, 3 склянки білого оцту і 2 склянки кондиціонера для волосся. Суміш слід перемішати до однорідної консистенції, а потім перелити в чисту порожню ємність. Під час прання слід додати пів склянки цього кондиціонера до циклу полоскання, щоб ефективно позбутися жорсткості рушників і зробити їх м'якими та пухнастими.

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Використання харчової соди

Ще один лайфхак для пом'якшення махрових рушників полягає у додаванні харчової соди до процедури прання. Засипте пів склянки соди в барабан пральної машини разом зі звичайним миючим засобом, і рушники можна прати, як зазвичай.

Використання кульок для сушіння вовни

Кинувши ці кульки у сушарку перед початком циклу, ви зможете отримати мʼякі рушники. Цей підхід є дієвою альтернативою використанню традиційних сушильних листів, скорочуючи час сушіння та мінімізуючи статичну електрику у білизні.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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