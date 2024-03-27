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Як зробити скраб для ніг своїми руками: корисні поради

Марина Грамович

Заспокойте та освіжіть втомлені стопи

Відкрийте для себе ефективні способи догляду за ногами за допомогою простих методів, які можна зробити своїми руками. UAportal розповів, як прості інгредієнти можуть творити чудеса з вашими ногами.

Пілінг для ніг

Для відлущування шкіри стоп можна зробити скраб для ніг своїми руками, використовуючи суміш оливкової олії та коричневого цукру, який видалить ороговілу шкіру і пом'якшить стопи. З використанням скрабу можна м'яко помасажувати ноги протягом декількох хвилин, а потім змити його теплою водою. Це допоможе згладити огрубілі ділянки.

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Зволожуюча маска для ніг

Зволожуючу маску для ніг можна приготувати з пюре з бананів, меду і краплі лимонного соку. Вона глибоко зволожує і живить шкіру ніг. Щедро нанесіть маску на всю стопу, накрийте поліетиленовою плівкою і залиште на 20-30 хвилин, потім змийте теплою водою. Це допоможе утримати вологу і запобігти появі сухих, потрісканих п'ят, зберігаючи стопи м'якими і гладенькими.

Ванночка з сіллю Епсома

Можна зробити розслаблюючу ванночку для ніг, додавши в теплу воду сіль Епсома, яка допоможе заспокоїти м'язи, зменшити набряки та очистити стопи. Занурте ноги на 15-20 хвилин, щоб сіль подіяла. Потім витріть ноги сухим рушником і насолоджуйтеся м'якістю та свіжістю стоп.

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