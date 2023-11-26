Як зробити мийку з нержавіючої сталі блискучою

Багато людей, які мають на кухні мийки з нержавіючої сталі, часто скаржаться на їхню тьмяність і відсутність блиску. UAportal розповідає про простий та ефективний спосіб відновити блиск.

Відео дня

Вам не знадобляться дорогі спеціалізовані засоби, а сам процес не забере багато часу та зусиль. Крім того, цей метод можна застосувати до будь-якої поверхні з нержавіючої сталі.

Для початку переконайтеся, що весь посуд вимитий, а раковина не засмічена та не захаращена. Ретельно продезінфікуйте поверхню, використовуючи неабразивні миючі засоби, наприклад, харчову соду. Після очищення акуратно витріть поверхню рушником або паперовою серветкою.

Читайте також: Як зробити саморобний дезодорант для унітазу

Чарівний інгредієнт – борошно. Візьміть приблизно пів склянки борошна і рівномірно посипте його круговими рухами, переконавшись, що вся поверхня покрита. За допомогою губки, серветки або паперового рушника делікатно розітріть борошно по поверхні раковини. Ця дія допоможе видалити будь-які плями та відновити її блиск.

На завершення не забудьте витерти надлишки борошна з раковини. Без сумніву, ви будете в захваті від кінцевого результату. Ваша мийка сяятиме, наче новенька, надаючи свіжого, відполірованого вигляду вашій кухні.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпростіший спосіб позбутися засмічення раковини без хімії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !