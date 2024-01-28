Як зробити квартиру затишнішою: 5 корисних порад

UAportal розповів, як перетворити свою квартиру на комфортний і затишний куточок відпочинку за допомогою деяких порад. Ви зможете удосконалити свій житловий простір.

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Використання м'якого освітлення

М'яке і тепле освітлення може миттєво зробити квартиру більш затишною і привабливою. Замість різкого верхнього освітлення можна використовувати торшери, гірлянди або настільні лампи, а ароматичні свічки також додадуть простору приємну атмосферу і зроблять його більш комфортним.

Додавання кімнатних рослин

Кімнатні рослини можуть оживити простір і надати квартирі привабливого вигляду. Вони не тільки покращують якість повітря, але й мають заспокійливий ефект. Можна вибрати рослини, що не потребують особливого догляду, наприклад, сукуленти, і розмістити їх у декоративних горщиках, які відповідають естетиці квартири.

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Персоналізовані, затишні деталі

Включення особистих деталей, таких як сімейні фотографії, затишні ковдри та декоративні подушки, може миттєво зробити квартиру затишною. Вивішування творів мистецтва також може додати простору індивідуальності й тепла, створюючи комфортну атмосферу.

Прибирання та організація

Чистий простір без бруду може значно підвищити рівень комфорту у квартирі. Важливо приділити час розбору та впорядкуванню речей, максимізації простору для зберігання та підтримання порядку в житловій зоні.

Функціональні та зручні меблі

Вибір функціональних і зручних меблів має важливе значення для того, щоб зробити квартиру більш затишною. Обирайте меблі, які відповідають масштабу простору і забезпечують достатню кількість місць для сидіння чи зберігання речей. Додавання плюшевих подушок або гарного килимка також може підвищити затишок.

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