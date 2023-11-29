Як зробити холодильник безшумним: лайфхаки для господарів

Сучасні холодильники спроєктовані так, щоб працювати безшумно, що часто здається, ніби вони навіть не працюють. Однак, якщо ваш холодильник видає гул, що нагадує роботу трактора, UAportal ділиться кількома хитрощами, за допомогою яких ви можете спробувати заглушити його, не викликаючи майстра.

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Перш ніж намагатися щось змінити, важливо зазначити, що якщо ваш холодильник видає надмірний шум і працює з перебоями, це може бути пов'язано з проблемою компресора або випарника, яка потребує уваги майстра. У таких випадках рекомендується звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця.

Якщо припустити, що ваш холодильник в цілому в хорошому робочому стані, ці прості поради допоможуть мінімізувати шум:

1. Забезпечте достатній простір

Переконайтеся, що між холодильником і найближчими стінами, меблями чи предметами є щонайменше 20-сантиметровий проміжок. Додатковий простір допомагає запобігти вібраціям і зменшує передачу шуму.

2. Перемістіть холодильник

Переміщення холодильника в інше місце, як не дивно, може мати значний вплив на зниження рівня шуму. Поекспериментуйте, перемістивши його в місце, де буде більше простору.

Часто корпус компресора холодильника стикається з корпусом або трубопроводами холодильника, що призводить до додаткового шуму. Використовуйте рівень, щоб переконатися, що компресор та радіатор не контактують.

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3. Викрутіть транспортувальні болти

Переверніть холодильник і перевірте задню стінку, щоб переконатися, що там немає транспортувальних болтів. Іноді власники забувають зняти їх після покупки, що може призвести до надмірного шуму.

4. Замініть несправні прокладки

Пошкоджені або зношені прокладки можуть спричинити порушення шумоізоляції. Огляньте прокладки по периметру холодильника і замініть ті, що здаються дефектними. Це допоможе зберегти герметичність і зменшити рівень шуму.

5. Розморозьте холодильник

Якщо ваш холодильник оснащений системою NoFrost, періодичний шум може бути пов'язаний з намерзанням інею на вентиляторі морозильної камери. У цьому випадку розморожування морозильної камери усуне проблему шуму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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