Як зробити грілку в домашніх умовах: лайфхак з рушником

Завдяки цій домашній грілці ви швидко зігрієтеся. Для її виготовлення вам знадобляться лише два рушники для рук, пакет на блискавці та мікрохвильова піч.

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Про це повідомляє health line.com

Інструкція:

Змочіть обидва рушники водою. Відіжміть надлишок води, щоб рушники були просто вологими. Покладіть один рушник у пакет на блискавці, не забуваючи залишити пакет відкритим. Помістіть пакет у мікрохвильову піч і нагрівайте на високій потужності протягом 2 хвилин. Вийміть пакет із мікрохвильової печі. Будьте обережні, адже він буде гарячим! Закрийте пакет на блискавці та оберніть його іншим вологим рушником.

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Як використовувати грілку

Грілку можна використовувати для зігрівання будь-якої частини тіла. Просто прикладіть її до потрібного місця і насолоджуйтеся теплом.

Якщо ви хочете, щоб грілка прогрілася швидше, ви можете нагрівати її довше. Однак будьте обережні, щоб не перегріти її, адже це може призвести до опіку.

Перед використанням грілки обов'язково перевірте, чи не є вона гарячою. Якщо вона загадто гаряча, дайте їй трохи охолонути. Також не залишайте грілку без нагляду, особливо якщо в будинку є діти або домашні тварини.

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