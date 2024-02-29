Як самостійно прочистити засмічення труб на кухні: 3 дієві поради

Ви не знаєте, як усунути засмічення кухонних труб без використання агресивних хімічних речовин або дорогих інструментів. UAportal поділився методами, які допоможуть ефективно позбутися цієї проблеми.

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Харчова сода та оцет

Спочатку засипте в засмічений злив приблизно пів склянки харчової соди, а потім додайте таку саму кількість оцту. Бажано залишити суміш приблизно на 30 хвилин, щоб вона розчинила бруд. Згодом промийте каналізацію гарячою водою, щоб ефективно усунути залишки дрібних частинок.

Дротяна вішалка

За відсутності сантехнічної змійки, як альтернативний інструмент для усунення засмічення, можна використати дротяну вішалку. Спочатку розправте вішалку й зробіть на її кінці невеликий гачок. Обережно вставте його в зливний отвір, поворушіть ним, щоб зачепити сміття, та повільно витягніть назовні. Після усунення проблеми, промийте каналізацію гарячою водою.

Окріп

Закип'ятіть каструлю з водою, а потім обережно вилийте її безпосередньо в засмічений злив. Це допомагає зрушити й змити сміття, особливо якщо воно спричинене жирними відкладеннями. За необхідності, повторіть цей процес кілька разів.

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