Як батьки можуть допомогти дитині, коли їй сняться кошмари: корисні поради

Впровадивши деякі звички, батьки зможуть допомогти дитині подолати нічні кошмари та сприяти спокійному сну. UAportal підготував статтю з унікальними рекомендаціями, які можуть змінити ситуацію на краще.

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Створення спокійного режиму перед сном

Одна з порад полягає у створенні спокійного режиму перед сном, який фокусується на розслабленні та безпеці. Створивши заспокійливий і послідовний режим перед сном, діти з більшою ймовірністю почуватимуться спокійно і безпечно.

Приклади заспокійливих заходів включають читання заспокійливої казки на ніч, виконання вправ на уважність або прослуховування м'якої та розслабляючої музики. Такі дії створюють спокійний тон для сну і можуть значно зменшити кількість нічних кошмарів.

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Забезпечення комфорту та безпеки

Наявність знайомого і улюбленого предмета може дати відчуття безпеки і комфорту, допомагаючи зменшити тривогу і страх, пов'язані з кошмарами. Заохочуючи дитину тримати свій заспокійливий предмет поруч під час сну і запевняючи малюка, що він захистить його, можна досягти заспокійливого ефекту. Крім того, залучення дитини до процесу вибору заспокійливого предмета може допомогти розширити її можливості та посилити відчуття безпеки, яке він забезпечує.

Створення безпечної візуалізації сну

Це передбачає заохочення дитини перед сном уявити позитивне та розслаблююче середовище, наприклад, тихий пляж або чарівний сад. Спрямовуючи уяву дитини і допомагаючи їй яскраво уявити себе в цьому спокійному оточенні, батьки можуть відволікти її увагу від страхів і тривог. Ця техніка візуалізації може розвинути звичку бачити позитивні та приємні сни, мінімізуючи появу нічних кошмарів.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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