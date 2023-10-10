Як ретроградні планети впливають на емоції: Гороскоп на жовтень

Uaportal надає цінну інформацію про вплив ретроградних планет на знаки зодіаку. Тельці, Діви та Риби можуть відчути зміни в емоціях, спілкуванні та фінансах. Пропонуємо ознайомитись з рекомендаціями для кожного знака.

Телець

Ретроградні планети можуть вплинути на ваші емоції, Тельці. Ви можете почуватися більш чутливими та інтроспективними, ніж зазвичай. Знайдіть час для догляду за собою та роздумів.

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Діва

Ретроградні планети можуть принести труднощі у спілкуванні, Діви. Вам буде складно чітко викладати свої думки, чи можуть виникати непорозуміння. Наберіться терпіння та ретельно підбирайте слова.

Риби

Риби, нині ретроградні планети можуть вплинути на ваші фінанси. У вас може виникнути спокуса зробити дорогі покупки або піддатися імпульсним витратам. Будьте обережні та двічі подумайте, перш ніж приймати важливі фінансові рішення.

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