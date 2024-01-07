Як розмножити орхідею: Незвичні способи
Розмноження орхідей – захоплююча справа для любителів рослин. Якщо ви хочете виростити нові рослини зі стебел або листя, UAportal розповідає вам 5 оригінальних способів.
Укорінення в губці
Візьміть просту кухонну губку і довгу скляну вазу. Видаліть стебло орхідеї і вставте його в отвір, який заздалегідь треба зробити.
Помістіть губку зі стеблом на дно вази і додайте невелику кількість води. Приблизно через 10 днів ви побачите, як з'являються маленькі корінці.
Укорінення в картоплі
Візьміть бульбу картоплі і трохи моху сфагнуму. Зробіть у картоплині прорізи і обережно вставте в них листок орхідеї.
Щоб сприяти росту коренів, оберніть картоплину вологим мохом. Приблизно через 10-14 днів листки повинні успішно вкоренитися.
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Укорінення в банані
Знайдіть стиглий банан і підготуйте трохи моху сфагнуму. Оскільки ці фрукти багаті поживними речовинами і вологою, вони створюють гарне середовище для стимулювання коренеутворення.
Розріжте банан навпіл і вставте всередину стебло орхідеї. Накрийте все вологим мохом сфагнуму. Приблизно через 14-20 днів укорінений живець можна пересадити в горщик.
Укорінення у воску
Вам знадобиться віск, ваза з вологим мохом сфагнумом і поліетиленова плівка. Відріжте стебло орхідеї і заклейте зріз бджолиним воском.
Помістіть його у вазу зі сфагновим мохом і накрийте поліетиленовою плівкою. Залиште його на 10 днів, не забуваючи періодично відкривати і додавати води.
Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.
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