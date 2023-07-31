Як розбагатіти на Повний місяць 1 серпня: ритуал, який позитивно вплине на ваше життя

Повний місяць 1 серпня 2023 року надає унікальну можливість для залучення багатства та матеріалізації найпотаємніших бажань. У цю фазу місячного циклу енергія дуже сильна, і при правильному настрої та концентрації можна щомісяця позитивно впливати на своє життя.

Ідеальний варіант – вийти на вулицю і поринути у місячне світло. Однак якщо такої можливості немає, достатньо буде навіть сісти на зручний стілець біля освітленого вікном або на балконі.

Читайте також: Повний місяць 1 серпня принесе великі зміни: астрологи розповіли, чого чекати

Готуючись до ритуалу, візьміть у руку невелику тонку свічку – важливо, щоб вона повністю догоріла. Вимовте вголос або тихо про себе своє бажання, уважно стежачи за його формулюванням.

Відео дня

Формулюйте побажання в позитивних, ствердних термінах, опускаючи негативні. Крім того, подумайте про те, як ваше бажання позначиться на інших: воно має стосуватися лише вас і не обмежувати свободу волі інших людей.

Для виконання бажань візьміть до рук ручку та папір або розкрийте свій творчий потенціал за допомогою олівців та фарб, щоб детально зобразити своє ідеальне майбутнє. Ця вправа на візуалізацію допоможе вам з'єднатися із прагненнями та наблизити їх до реальності.

Читайте також: Містична повня: що не можна робити в цей час і чому

Щоб покращити свої фінансові перспективи, можна провести ритуал Повного місяця, спеціально спрямований на залучення грошей. Почніть зі спустошення гаманця, прибравши з нього всі непотрібні речі.

Потім наповніть його до країв монетами та купюрами так, щоб здавалося, що він майже лопається від багатства. Покладіть наповнений гаманець на підвіконня і з переконанням промовте: "Як Місяць повний, так і мій гаманець повний". Залишіть його там до ранку, цей символічний акт наповнить ваші фінанси енергією достатку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!