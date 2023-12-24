Як розпізнати енергетичні зміни в житловому просторі: На що звернути увагу

Езотерики вважають, що певні ознаки можуть вказувати на те, що у квартирі сталося щось негативне. UAportal розповів, як їх розпізнати.

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Несправності та поломки

Виникнення незвичних поломок і навіть швидке псування нових речей може свідчити про присутність зловмисних сил або негативної енергії. Лампочки, що часто перегорають, та інші предмети, що несподівано розбиваються, можуть свідчити про присутність злих духів.

Перепади температур

Якщо система опалення у вашому будинку працює належним чином, але є незвичні температурні коливання, бажано проявити обережність. Зниження температури в деяких приміщеннях може бути пов'язане з минулими подіями, що вказує на потенційну присутність негативних енергій.

Неприємні запахи

Іноді, незалежно від того, наскільки ретельно ви прибираєте, специфічні неприємні аромати не зникають. Це може свідчити про порушення енергетичного поля в приміщенні.

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Зникнення речей

Якщо ваші речі незрозумілим чином зникають, це може свідчити про втручання ззовні.

Домашні тварини хворіють

Якщо ваші домашні тварини проявляють млявість, відмову від їжі і навіть мають невизначені симптоми, які ставлять ветеринарів у глухий кут, причина цілком може бути пов'язана з енергетичним полем вашого будинку. Помітні зміни в поведінці тварин, такі як агресія до порожнього простору, шипіння та гарчання, можуть вказувати на проблеми, які потребують вирішення.

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