Як розкачати тісто, якщо немає качалки: альтернативи

Якщо у вас немає качалки, ви можете використати альтернативні засоби. У вашому будинку точно є багато інших предметів, які можна використовувати для розкачування тіста. UAportal розповів про три лайфхаки, чим можна замінити цей інструмент.

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Пляшка з-під вина

Один з простих лайфхаків для розкачування тіста без качалки – це використання пустої пляшки для вина. Переконайтеся, що вона чиста і не має жодних етикеток чи залишків. Гладка поверхня допоможе рівномірно розрівняти тісто.

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Пластикова пляшка

Якщо не має пляшки для вина можна використовувати звичайну пластикову, але перевірте, чи вона має таку ж гладку поверхню. Також треба обов`язково наповнити її водою, щоб додати вагу.

Каструля

Також на допомогу може прийти каструля з плоским дном. За допомогою її пласкої поверхні можна рівномірно розрівняти тісто.

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