Як прожити до ста років: Лайфхаки для покращення здоров'я

Сьогодні продовження життя шляхом прийняття простих, але ефективних змін у способі життя є ключовим питанням для багатьох людей. UAportal представив практичні лайфхаки, які допоможуть покращити ваше здоров'я.

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Збалансоване харчування

Один з лайфхаків для продовження життя – це збалансоване харчування, багате на фрукти, овочі, нежирні білки та цільні зерна. Для підтримки здорової ваги і зниження ризику хронічних захворювань слід уникати оброблених продуктів і надмірного вживання цукру.

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Фізична активність

Ходьба, плавання чи йога – активність допомагає зміцнити м'язи, покращити здоров'я серцево-судинної системи та підняти настрій. Приділяйте щонайменше 30 хвилин фізичним вправам на день, щоб скористатися перевагами активного способу життя.

Якісний сон

Пріоритетність якісного сну може суттєво вплинути на довголіття. 7-9 годин спокійного сну щоночі можуть допомогти знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця, діабет і ожиріння. Створення розслаблюючого режиму і забезпечення комфортних умов сприяє кращому сну, а отже, довшому і здоровішому життю.

Нагадаємо, що косметичні процедури й засоби догляду за шкірою можуть лише тимчасово приховати зовнішні прояви акне, тому лікарі рекомендують лікувати проблему зсередини.

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