Як перевірити якість води з-під крану: 5 корисних порад

Коли йдеться про економію грошей і часу, багато людей обирають водопровідну воду, замість того, щоб купувати дорогі системи фільтрації. Однак виникає доречне питання: чи можна вважати її безпечною для споживання? UAportal підготував 5 простих порад, які допоможуть вам оцінити якість водопровідної води.

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Зверніть увагу на колір води

Один з найпростіших методів – перевірити колір води. Незважаючи на його простоту, важливо не випускати з уваги цей аспект, коли наливаєте її в склянку для пиття. Регулярно перевіряйте прозорість води.

Оцініть запах

Ще одна елементарна порада, про яку часто забувають, це ретельна оцінка запаху води. Вона не повинна мати неприємного або різкого аромату.

Реакція мила та води

Простим і надійним методом оцінки якості води є миття рук з милом. Якщо під час миття рук вода утворює достатню кількість піни, це свідчить про те, що якість води задовільна. Однак, якщо цього не сталося, це свідчить про те, що вона "жорстка" і може містити шкідливі сполуки, які не пройшли фільтрацію.

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Заморожування

Зміна агрегатного стану води може бути ефективним засобом оцінки її якості. Заморозьте зразок в морозильній камері і уважно спостерігайте за крижаними пластівцями, що утворюються. Прозорі крижинки свідчать про хорошу якість води, тоді як каламутні або мутні можуть вказувати на низьку якість.

Саморобний фільтр

Саморобний фільтр для води може дати додаткову інформацію про її якість. Все, що вам знадобиться, це воронка, пластикова пляшка і проста паперова серветка.

Прикріпіть саморобний фільтр до шийки пляшки, а потім повільно пропустіть воду через пористий папір. Якщо ви помітите, що на ньому залишилися якісь частинки або змінився колір, бажано її не вживати.

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