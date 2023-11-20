Як продовжити термін служби побутової техніки: поради

Коли мова йде про побутову техніку, неправильне використання часто є причиною її передчасної поломки. Щоб максимально продовжити термін служби вашого холодильника, пральної машини, мікрохвильової печі та пилососа, UAportal зібрав кілька дієвих порад.

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Холодильник

Регулярно розморожуйте холодильну камеру, навіть якщо вона має функцію "No Frost". Раз на рік відключайте пристрій від електромережі та чистіть його вологою ганчіркою з невеликою кількістю миючого засобу. Це ефективно усуне патогенні бактерії та будь-які неприємні запахи. Не використовуйте підручні засоби для видалення льоду, оскільки це може призвести до пошкодження камери та витоку фреону.

Якщо холодильник вдарив вас струмом, негайно відключіть його від електромережі та зверніться до фахівця. Причиною може бути несправність всередині холодильника або проблеми в електромережі вашого будинку.

Пральна машина

Щоб забезпечити довговічність пральної машини, почніть з усунення вібрацій. Вирівняйте машину і поставте її на тверду, стійку поверхню. Регулярно перевіряйте кишені, блискавки, застібки та іншу фурнітуру, щоб запобігти їх потраплянню у фільтри помпи.

Не забувайте використовувати спеціалізовані миючі засоби та відповідні режими прання для різних типів тканин. Це допоможе захистити нагрівальний елемент від утворення накипу. Після кожного прання не залишайте мокру білизну в барабані і тримайте дверцята машини трохи прочиненими, щоб запобігти появі цвілі та неприємних запахів.

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Мікрохвильова піч

Будьте обережні при використанні мікрохвильової печі, оскільки розміщення посуду з металевими елементами або прикрашеного орнаментом чи металізованою окантовкою, може призвести до несправностей. Використовуйте посуд, який не є повністю герметичним, допускаючи невеликий отвір у кришці. Регулярно очищайте внутрішню частину печі від жиру і плям, щоб запобігти накопиченню неприємних запахів. Використовуйте спеціальні кришки або ковпачки, які злегка прикривають розігріту страву.

Пилосос

Догляд за пилососом відносно простий. Регулярно міняйте фільтри та вчасно спорожняйте пилозбірник. Не допускайте потрапляння великих предметів у пилосос, оскільки вони можуть заблокувати потік повітря і спричинити перегрів. Окремі моделі, призначені для домашнього використання, не слід використовувати для прибирання будівельного сміття або дрібного попелу. Крім того, уникайте тривалої роботи пилососа без перерв, щоб запобігти перегріванню. Після години роботи дайте йому відпочити, тимчасово вимкнувши його з розетки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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