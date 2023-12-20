Як продовжити термін зберігання продуктів: 5 способів

Коли йдеться про збереження свіжості продуктів, особливо в ситуаціях, коли холодильник може бути недоступним, на допомогу можуть прийти народні поради. UAportal розповів про методи, які можуть допомогти вберегти фрукти, овочі та інші продукти від псування.

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Екзотичні фрукти

Коли мова йде про тропічні фрукти, такі як банани, манго та ківі, холодильник не є ідеальним місцем для їх зберігання. Ці фрукти найкраще зберігають свій смак і свіжість при кімнатній температурі в сухому місці.

Щоб запобігти небажаному перезріванню, також важливо не зберігати банани, ківі, сливи, авокадо, манго, груші та помідори в поліетиленових пакетах. У таких пакетах вони виділяють етилен, агент дозрівання, який може прискорити процес гниття.

Овочі та зелень

Селеру, броколі та листя салату найкраще загорнути в алюмінієву фольгу. Це допоможе зберегти їхню свіжість і подовжить термін зберігання. Що стосується листової зелені, зберігайте її у вертикальному положенні в банці, наповненій водою, або в герметичному контейнері, попередньо ретельно вимивши і висушивши.

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Ягоди

Ніжна природа полуниці та малини робить їх схильними до утворення плісняви. Для боротьби з цією проблемою миття їх у розчині оцту і води (у співвідношенні 1:10) з подальшим просушуванням паперовим рушником значно подовжує час їх зберігання в холодильнику.

М'ясо

Вакуумування свіжого м'яса замість заморожування може подовжити термін його зберігання в холодильнику. Зберігаючи його в холодильнику, не мийте його заздалегідь і використовуйте пергаментний папір замість поліетиленових пакетів. М'ясо, відокремлене від кісток, також зберігається довше.

Риба

Випотрошену, промиту і висушену рибу слід зберігати в герметичній упаковці в холодильнику. Помістивши свіжу рибу в контейнер з льодом, можна також збільшити термін її зберігання. Рибалки часто використовують для зберігання риби подрібнене листя полину або кропиви.

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