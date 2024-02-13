Як залучити достаток в дім: 9 народних прикмет

Існують вірування та забобони, які дають поради, як залучити багатство в наш дім. UAportal розповідає про 9 народних прикмет і забобонів, які передаються з покоління в покоління.

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1. Тримайте віник щетиною догори, а не ручкою, щоб привернути багатство і процвітання у свій дім.

2. За традицією, гроші слід брати лівою рукою, а віддавати правою, посилюючи кругообіг достатку.

3. Розкладіть банкноти в гаманці або портмоне так, щоб вони були повернуті до вас обличчям і організовані за номіналом, що є прикладом порядку і фінансової відповідальності.

4. Накриваючи на стіл, непомітно покладіть банкноту під скатертину, щоб вона слугувала прихованим символом достатку і процвітання.

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5.Послідовний підрахунок грошей може допомогти їм примножуватися, сприяючи збільшенню багатства.

6. Після того, як гості підуть, витрусіть скатертину за межами будинку, щоб символічно звільнити будь-які фінансові блокування і залучити фінансовий успіх.

7. Подаючи милостиню, уникайте жертвувати монети, які ви отримали як здачу після покупки предметів першої необхідності, таких як хліб або сіль, оскільки вважається, що це може зменшити багатство.

8. Переконайтеся, що у вашому гаманці або портмоне є тільки цілі банкноти, оскільки вважається, що зім'яті, порвані, вицвілі або подряпані гроші несуть негативну енергетику і перешкоджають фінансовому потоку.

9. У давнину вважалося, що монета, покладена під килимок для гостей, діє як оберіг для залучення грошей у дім.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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