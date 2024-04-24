Як привернути добробут і щастя в дім: сила кутів

Наші предки вірили в містичну силу кутів у домі, виділяючи "червоний" і "чорний" кути, щоб привернути добробут і щастя у своє життя. UAportal дізнався, що розміщення певних предметів у цих кутах відіграє важливу роль у захисті осель.

Основним кутом, на якому слід зосередити увагу, є найближчий до входу, який зазвичай називають "червоним". Наші предки прикрашали цей кут святими іконами, використовуючи їх як захисні талісмани.

Входячи до хати, вони проходили ритуал особистого хрещення перед цими заповітними іконами. Крім того, було прийнято розташовувати сімейний обідній стіл впритул до "червоного" кута – символу єдності та злагоди.

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Важливо зазначити, що якщо "червоний" кут розташований праворуч, то відповідний "чорний" кут розташовувався ліворуч, і навпаки. У "чорному" кутку завжди ставили віник догори дриґом, щоб відвернути злі енергії та пристріт.

Наші предки ще більше посилювали позитивну енергетику у своїх оселях, окроплюючи кожен кут свяченою водою. Вони запалювали свічки в цих священних місцях, що символізували надію та просвітлення.

Інша давня практика включала розміщення монети і шматка хліба в кутку, що гарантувало постійний потік багатства і процвітання в житті. Підтримуючи чистоту і порядок у цих кутах, предки вірили, що таким чином вдасться запобігти накопиченню негативної енергії.

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