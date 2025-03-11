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Як привчити себе їсти більше овочів

Наталія СамойленкоНаталія Самойленко

Як привчити себе їсти більше овочів
Як привчити себе їсти більше овочів

Дослідження American Gut Project показало, що люди які вживають 30 рослин на тиждень мають багатший мікробіом кишківника. А це, своєю чергою, пов’язано з міцнішим імунітетом, зниженим ризиком хронічних захворювань і навіть поліпшенням психічного здоров’я.  До рослинної їжі в цьому контексті відносять фрукти, овочі, бобові, горіхи, насіння, цільнозернові продукти, трави і спеції.

Отже, чим різноманітнішою рослинною їжею ми годуватимемо наші кишкові бактерії, тим різноманітнішими вони можуть стати і тим більше "навичок" у них буде.

 Тренуйте наші імунні клітини, адже 70% живуть у нашому кишечнику!

Обирайте цільнозернові продукти: замініть білий хліб, макарони та рис на їхні цільнозернові аналоги, як крупи.

 Додавайте горіхи та насіння: невелика порція 20-30 г на день — уже внесок у різноманітність.

Включайте бобові: додавайте квасолю, нут або сочевицю у звичні страви.

Використовуйте заморожені та квашені продукти: це зручно і допомагає зберегти різноманітність без зайвих витрат.

 При поході в магазин обирайте для себе новий рослинний продукт, те, що ще ніколи не їли, це урізноманітнить раціон та здивує ваш мікробіом.

Джерело:instagram.com

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