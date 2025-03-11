Як привчити себе їсти більше овочів

Дослідження American Gut Project показало, що люди які вживають 30 рослин на тиждень мають багатший мікробіом кишківника. А це, своєю чергою, пов’язано з міцнішим імунітетом, зниженим ризиком хронічних захворювань і навіть поліпшенням психічного здоров’я. До рослинної їжі в цьому контексті відносять фрукти, овочі, бобові, горіхи, насіння, цільнозернові продукти, трави і спеції.

Отже, чим різноманітнішою рослинною їжею ми годуватимемо наші кишкові бактерії, тим різноманітнішими вони можуть стати і тим більше "навичок" у них буде.

Тренуйте наші імунні клітини, адже 70% живуть у нашому кишечнику!

Обирайте цільнозернові продукти: замініть білий хліб, макарони та рис на їхні цільнозернові аналоги, як крупи.

Додавайте горіхи та насіння: невелика порція 20-30 г на день — уже внесок у різноманітність.

Включайте бобові: додавайте квасолю, нут або сочевицю у звичні страви.

Використовуйте заморожені та квашені продукти: це зручно і допомагає зберегти різноманітність без зайвих витрат.

При поході в магазин обирайте для себе новий рослинний продукт, те, що ще ніколи не їли, це урізноманітнить раціон та здивує ваш мікробіом.