Як приготувати найсмачніший глінтвейн

Осінній суп, вино, що палить, різдвяний чай... У цього напою назв, як і рецептів просто не порахувати. Я говорю зараз про глінтвейн – підігріте вино зі спеціями.

Далі текст мовою оригіналу

С приближением холодов популярность этого старинного напитка, а пили его еще древние римляне, возрастает. А значит самое время запастить хорошим красным сухим вином и специями. А еще вспомнить пару-тройку рецептов. Вот с последним я вам помогу. Но для начала дам общие рекомендации по приготовлению самого вкусного глинтвейна:

Глинтвейн не должен закипать, иначе его вкусовые и полезные качества улетучатся.

Допустимая температура нагрева напитка – до 70 градусов Цельсия.

Для приготовления глинтвейна подойдут красные, сухие и не крепкие вина.

Специи лучше брать цельные, потому что молотые сделают напиток мутноватым.

Готовить глинтвейн стоит в огнеупорной посуде, желательно не из металла.

Разливать в высокие стеклянные бокалы или в глиняные кружки.

Пить только горячим, вдыхая полезные эфирные пары.

По классике для приготовления глинтвейна нужно взять:

Красное сухое вино – 400 мл

Апельсин – 2 ломтика

Лимон – 2 ломтика

Сахар – 4 ч.л.

Корица – 2 палочки

Гвоздика – 4 шт.

Мускатный орех – 2 щепотки

Необходимо смешать все ингредиенты. Нагреть на медленном огне в течение 5 минут и разлить по бокалам, процеживая через ситечко.

Для любителей фруктов в классический рецепт можно добавить 1 яблоко, нарезанное кубиками.

А для кофеманов подойдет вариация глинтвейна с добавлением кофе и коньяка. Возьмите:

Красное сухое вино – 400 мл

Коричневый сахар – 4 ч.л.

Коньяк – 75 мл

Натуральный кофе – 150 мл

Корица – 2 палочки

Смешайте все ингредиенты, нагрейте до 70 градусов и разлейте по стаканам.