Як приготувати найсмачніший глінтвейн
Осінній суп, вино, що палить, різдвяний чай... У цього напою назв, як і рецептів просто не порахувати. Я говорю зараз про глінтвейн – підігріте вино зі спеціями.
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С приближением холодов популярность этого старинного напитка, а пили его еще древние римляне, возрастает. А значит самое время запастить хорошим красным сухим вином и специями. А еще вспомнить пару-тройку рецептов. Вот с последним я вам помогу. Но для начала дам общие рекомендации по приготовлению самого вкусного глинтвейна:
Глинтвейн не должен закипать, иначе его вкусовые и полезные качества улетучатся.
Допустимая температура нагрева напитка – до 70 градусов Цельсия.
Для приготовления глинтвейна подойдут красные, сухие и не крепкие вина.
Специи лучше брать цельные, потому что молотые сделают напиток мутноватым.
Готовить глинтвейн стоит в огнеупорной посуде, желательно не из металла.
Разливать в высокие стеклянные бокалы или в глиняные кружки.
Пить только горячим, вдыхая полезные эфирные пары.
По классике для приготовления глинтвейна нужно взять:
Красное сухое вино – 400 мл
Апельсин – 2 ломтика
Лимон – 2 ломтика
Сахар – 4 ч.л.
Корица – 2 палочки
Гвоздика – 4 шт.
Мускатный орех – 2 щепотки
Необходимо смешать все ингредиенты. Нагреть на медленном огне в течение 5 минут и разлить по бокалам, процеживая через ситечко.
Для любителей фруктов в классический рецепт можно добавить 1 яблоко, нарезанное кубиками.
А для кофеманов подойдет вариация глинтвейна с добавлением кофе и коньяка. Возьмите:
Красное сухое вино – 400 мл
Коричневый сахар – 4 ч.л.
Коньяк – 75 мл
Натуральный кофе – 150 мл
Корица – 2 палочки
Смешайте все ингредиенты, нагрейте до 70 градусов и разлейте по стаканам.