Як приготувати ідеальну здобну булку: секретний рецепт з Італії
БУЛКА ЗА РЕЦЕПТОМ ДРУГА З ІТАЛІЇ
Секрет ідеальної здобної булки простий: якісні інгредієнти, трохи терпіння і… правильний спосіб замішування.
Мій друг з Італії завжди готує тісто в пакетах-слайдерах.
Інгредієнти для тіста:
Цукор — 150 г
Сухі дріжджі — 10 г
Яйце — 1 шт.
Молоко — 400 мл
Ванільний цукор — 1 пакетик
Вершкове масло — 100 г
Борошно — 700 г
Інгредієнти для начинки:
Вершкове масло (кімнатної температури) — 200 г
Мед — 100 г
Ваніль — за смаком
Кориця — за смаком
Спосіб приготування:
У пакеті-слайдері змішайте всі інгредієнти для тіста, закрийте його і добре вимісіть – жодної зайвої брудної миски!
Розподіліть тісто рівномірно в пакеті і залиште в теплому місці на 40 хвилин, щоб піднялося.
Для начинки змішайте вершкове масло з медом, ваніллю та корицею. Сформуйте прямокутник, загорніть у харчову плівку, охолодіть і наріжте кубиками.
Дістаньте тісто з пакета-слайдера, присипте його борошном, перекладіть у форму для запікання, накрийте плівкою і дайте йому ще раз відпочити.
Пальцями зробіть заглиблення в тісті. Розкладіть зверху шматочки ароматного масла, за бажанням посипте мигдалевими пластівцями та цукром.
Випікайте при 170°C до готовності.