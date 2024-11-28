Як приготувати гомілки Барфляй у вершковому соусі з куркумою
Ось рецепт для приготування гомілок Барфляй у вершковому соусі з куркумою:
Інгредієнти:
• Гомілки курячі — 0,8 кг
• Цибуля — 0,2 кг (2 середні цибулини)
• Вершки — 200 мл (20% жирності або на ваш смак)
• Перець чилі — за смаком
• Часник — 2-3 зубчики
• Куркума — 1 ч. л.
• Сіль — за смаком
• Олія або вершкове масло для обсмажування
Приготування:
1. Підготовка гомілок:
Гомілки розріжте до кістки, розкрийте як метелик) . Злегка посоліть.
2. Обсмажування:
На сковороді розігрійте олію або вершкове масло. Обсмажте гомілки на середньому вогні до золотистої скоринки (по 3-4 хвилини з кожного боку).
3. Приготування основи:
Наріжте цибулю тоненько кільцями, часник подрібніть. У тій же сковороді, де смажилися гомілки, обсмажте цибулю до м’якості (2-3 хвилини). Додайте часник і перемішайте.
4. Додавання спецій:
Додайте куркуму, перемішайте, щоб спеції розкрили свій аромат. Потім додайте дрібно нарізаний чилі (або половинку для менш гострого варіанту).
5. Вершковий соус:
Залийте вершки у сковороду, доведіть до кипіння. Поверніть гомілки у соус, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 20-25 хвилин.
6. Фінальний штрих:
Перевірте на смак, додайте сіль і, за потреби, ще трохи чилі.
Подача:
Подавати гомілки у вершковому соусі можна з рисом, картопляним пюре або свіжим хлібом на вишуканих тарілках