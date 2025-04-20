Як приготувати ГХІ вдома?

Інгредієнти:

500 г або 1 кг вершкового масла (82,5% жирності, без добавок)

Візьміть каструлю з товстим дном і покладіть масло. Розтопіть його на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.

Масло почне пінитися – це виходить волога.

Продовжуйте варити 15-30 хвилин на мінімальному вогні, поки воно не стане прозорим і не набуде золотистого кольору.

Зберіть піну ложкою або процідіть через марлю чи дрібне сито. Осад (білкові залишки) повинен залишитися на дні, а зверху – чистий золотистий жир.

Перелийте масло у скляну банку. Після охолодження воно стане густішим.

Зберігайте при кімнатній температурі – до 3 місяців (у темному місці).