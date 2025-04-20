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Як приготувати ГХІ вдома?

Наталія СамойленкоНаталія Самойленко

Як приготувати ГХІ вдома?
Як приготувати ГХІ вдома?

Інгредієнти:

 500 г або 1 кг вершкового масла (82,5% жирності, без добавок)

 Візьміть каструлю з товстим дном і покладіть масло. Розтопіть його на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.

 Масло почне пінитися – це виходить волога.

Продовжуйте варити 15-30 хвилин на мінімальному вогні, поки воно не стане прозорим і не набуде золотистого кольору.

 Зберіть піну ложкою або процідіть через марлю чи дрібне сито. Осад (білкові залишки) повинен залишитися на дні, а зверху – чистий золотистий жир.

 Перелийте масло у скляну банку. Після охолодження воно стане густішим.

Зберігайте при кімнатній температурі – до 3 місяців (у темному місці).

Джерело:instagram.com

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