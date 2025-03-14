Як приготувати вдома справжні французські круасани: розкриваю рецепт із секретами

Коли я готую, а особливо працюю з тістом — це просто насолода і дуже заспокоює.

Тож, для тіста:

360 г молока

560 г сильного борошна + 40 г

60 г цукру

24 г дріжджів

30 г масла 82,5%

дрібка солі

барвник за бажанням

Окремо:

260 г масла 82,5%

1 яйце на помазок

Тісто для круасанів замішується на холодному молоці і має залишатися досить холодним упродовж роботи, тож заздалегідь підготуйте місце в холодильнику.

Інгредієнти я поділив на 2 частини. У холодне молоко додав цукор та живі дріжджі, розмішав вінчиком і залишив на 5 хвилин. В одну з ємностей додав барвник для кольору.

Далі додаю борошно та швидкими рухами замішую тісто. Наприкінці додаю шматочок масла кімнатної температури й вмішую у тісто.

Готове тісто ставлю в холодильник, бажано на 2 години.

Масло 82,5% жирності також має бути дуже холодним. Ділю його на 2 частини, підсипаю борошном (те, що додаткове) і за допомогою качалки "відбиваю", формуючи 2 прямокутники товщиною кілька міліметрів і відправляю в холодильник на 30 хвилин.

Дістаю тісто, валкую його у великий прямокутник, посередині кладу масло, згортаю та защипую тісто і кожне обережно розкачую і складаю у 3 рази. Знову розкачую у прямокутник і знову складаю у 3 рази.

Ставлю тісто в холод на 30 хвилин.

Складаю в 3 рази та розкачую — знову в холодильник. Дістаю, складаю в 2 рази, розкачую — у підсумку отримую 54 шари.

Кладу обидва шматки тіста один на один, розкачую у прямокутник і ріжу на довгі трикутники. Носики трохи розтягую, а біля основи роблю невеликий надріз, після чого швидко скручую у круасани, трохи натягуючи тісто. Викладаю швом донизу на пергаментне деко. Тісто має підійти утричі.

Не повторюйте моїх помилок! Нехай тісто підходить у вимкненій духовці зі склянкою окропу впродовж 2 годин. Температура не має перевищувати 28°C! (Я поставив у теплу духовку, і масло розтануло)

Коли тісто підійшло, обережно змащую його яйцем, змішаним з водою у співвідношенні 1:1.

Випікаю у добре розігрітій духовці при 185°C приблизно 20 хвилин.

Зверху одразу змастити гарячим цукровим сиропом і посипати сухими ягодами. А в середину улюблений крем. Суцільна насолода!