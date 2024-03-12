Як запобігти запотіванню дзеркал у ванній кімнат: три корисні лайфхаки

Через погану вентиляцію та високий рівень вологості у ванній кімнаті часто виникають проблеми із запотівання дзеркал. UAportal розповів про простих лайфхаків, які можуть значно полегшити цю проблему.

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Піна для гоління

Піна для гоління не тільки добре справляється зі своїм прямим призначенням, а й може служити захисним бар'єром для дзеркала. Почніть із нанесення невеликої кількості на чисту дзеркальну поверхню.

Акуратно витріть піну в скло за допомогою паперового рушника. Це створить тонкий шар, який запобіжить запотіванню протягом кількох тижнів.

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Розчин господарського мила

Нанесіть тонкий шар мила рівномірно всю поверхню дзеркала. Потім сухою ганчіркою ретельно видаліть надлишки засобу. Цей простий спосіб забезпечує гарантований захист від запотівання на строк до місяця.

Регулярне прибирання

Накопичення пилу погіршує вологість, що призводить до швидшого запотівання. Тому прийміть за звичку регулярно прибирати у ванній кімнаті.

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