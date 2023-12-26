Як запобігти 'стрибкам' пральної машини: Ефективні поради

Проблема "стрибаючої" пральної машини може стати головним болем для всіх домогосподарок. Мало того, що вона видає гучні та неприємні звуки, вона ще й сильно трясеться, створюючи враження, що може злетіти в будь-який момент. UAportal пропонує кілька корисних порад, які допоможуть ефективно вирішити цю проблему.

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1. Зніміть транспортувальні болти

Якщо ви нещодавно придбали і встановили пральну машину, однією з поширених причин надмірного підстрибування може бути наявність транспортних болтів. Ці болти зазвичай розташовані на задній панелі машини і призначені для її фіксації під час транспортування. Обережно зніміть ці болти, щоб вирішити проблему без особливих зусиль.

2. Перевірте та відрегулюйте ніжки

Ще однією поширеною причиною неконтрольованого тремтіння машини є нерівномірне розташування ніжок. Щоб перевірити, чи дійсно це так, використовуйте рівень, щоб переконатися, що пральна машина належним чином збалансована.

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Якщо це не так, злегка нахиліть машину назад і відрегулюйте ніжки, щоб знайти більш стійке положення. Легенько покачайте машину з боку в бік, щоб переконатися, що всі ніжки надійно відрегульовані.

Якщо регулювання ніжок не вирішило проблему, це може бути пов'язано з нерівною підлогою. У таких випадках варто придбати гумовий килимок або використовувати спеціальні підкладки, призначені для ніжок пральних машин.

3. Правильно завантажуйте пральну машинку

Дивно, але іноді причина стрибків набагато простіша, ніж ми думаємо. Під час прання таких речей, як постільна білизна, важливо не кидати їх грудкою. Замість цього акуратно розкладіть їх всередині барабана. Аналогічно, завантажуючи одяг, спочатку кладіть більші речі, а потім менші.

Збалансований розподіл білизни може запобігти дисбалансу завантаження, який може призвести до надмірного розгойдування та трясіння барабана.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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