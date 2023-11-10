Як запобігти появі зморшок: дієві лайфхаки

UAportal розповідає про ефективні лайфхаки, які допоможуть запобігти появі зморшок і зберегти шкіру молодою. Впровадивши прості звички у свою щоденну практику, ви зможете зміцнити здоров'я шкіри.

Відео дня

Зволожуйте шкіру щодня

Один із лайфхаків для запобігання появі зморшок – це щоденне зволоження шкіри. Воно допомагає зволожити шкіру і підвищити її еластичність, що може запобігти утворенню дрібних і глибоких зморшок. Рекомендується вибрати зволожуючий крем, який підходить для конкретного типу шкіри, і наносити його вранці та ввечері для досягнення оптимального результату.

Читайте також: Всього дві склянки води допоможуть скинути вагу та зупинити старіння – дієтологи

Захищайте шкіру від сонця

Ще один ефективний лайфхак для профілактики зморшок – це захист шкіри від шкідливого впливу сонця. Вплив ультрафіолетових променів може руйнувати колаген та еластин, що призводить до появи зморшок.

Важливо завжди наносити сонцезахисний крем з високим SPF, навіть у похмурі дні, і обмежувати тривалість перебування на сонці. Крім того, використання захисного одягу, такого як капелюхи та сонцезахисні окуляри, може забезпечити додатковий захист від УФ-променів.

Ведіть здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб життя може суттєво сприяти запобіганню появи зморшок. Це включає в себе дотримання збалансованої дієти, багатої на антиоксиданти, оскільки вони допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в організмі.

Регулярні фізичні вправи також важливі для стимулювання кровообігу, який живить шкіру і покращує загальний стан шкіри. Крім того, достатній відпочинок, управління рівнем стресу та належний догляд за шкірою є вирішальними факторами у запобіганні появі зморшок.

Нагадаємо, щодня очі стикаються з великим навантаженням: комп’ютер, смартфон, сонце, кондиціонер, занадто сухе повітря – усе це завдає шкоду очам. Як це виправити, читайте у нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!