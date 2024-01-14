Як правильно обрати ліжко: Корисні поради

UAportal підготував декілька порад, які допоможуть вибрати ліжко. Дізнайтеся про основні моменти, які можуть вплинути на комфорт.

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Враховуйте розмір

Розглядаючи ліжко, важливо подумати про розмір кімнати і передбачуване використання ліжка. Для великих кімнат може підійти ліжко розміру "king-size" або "queen-size", в той час як для невеликих приміщень може знадобитися ліжко розміру "twin" або односпальне. Крім того, якщо ліжко призначене для пари, більший розмір може бути зручнішим і забезпечити кращу якість сну.

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Перевірка рівня комфорту

Перш ніж прийняти остаточне рішення, важливо перевірити рівень комфорту ліжка. Слід полежати на матраці щонайменше 10-15 хвилин у тій позі, в якій зазвичай спите, щоб переконатися, що він достатньо зручний. Зверніть увагу на те, як відчуває себе тіло, і чи не пом'якшує матрац тиск на больові точки.

Оцініть каркас ліжка та опору

Міцний каркас і правильна опора мають величезне значення для довговічності та зручності ліжка. Зверніть увагу на матеріал, висоту і стиль каркаса і тип використовуваної опорної системи, наприклад, рейки або пружинний блок. Також слід переконатися, що він сумісний з обраним матрацом, щоб запобігти потенційним проблемам у майбутньому.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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