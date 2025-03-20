Як правильно обрати консервовані продукти, щоб вони були максимально корисними

Часто вважається, що консервовані продукти менш поживні, ніж свіжі або заморожені. Дехто стверджує, що вони містять небажані, а то й шкідливі інгредієнти , тому їх слід уникати.

Але існує і протилежна думка, яка полягає у віднесенні принаймні частини консервів до здорового харчування. Розберемося, які переваги та недоліки мають такі продукти.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ

Консервування є методом збереження харчових продуктів на тривалий термін шляхом пакування їх у герметичні контейнери. Було розроблено наприкінці 18 століття, щоб забезпечити стабільне харчування солдатів і матросів на війні.

Процес консервування може відрізнятися залежно від продукту, але існує три основні етапи. До них відносяться: обробка (продукти чистять, нарізають, подрібнюють, очищають від кісточок, кісток, лущать або варять), герметизація (оброблені продукти запечатують у банки), нагрівання (банки нагрівають, щоб вбити шкідливі бактерії та запобігти псуванню їжі).

Це дозволяє продуктам зберігатися і бути безпечними для вживання протягом 1-5 років або навіть довше. До найпоширеніших консервованих продуктів належать фрукти, овочі, боби, супи, м'ясо та морепродукти.

ЯК КОНСЕРВУВАННЯ ВПЛИВАЄ НА РІВЕНЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН

Існує поширена думка, що консервовані продукти менш поживні, ніж свіжі або заморожені, але дослідження демонструють, що це не завжди відповідає дійсності. Насправді консервування зберігає більшість поживних речовин. Білки, вуглеводи та жири залишаються незмінними. Більшість мінералів і жиророзчинних вітамінів, таких як вітаміни A, D, E і K, також зберігаються.

Результати досліджень свідчать про те, що продукти з високим вмістом певних поживних речовин зберігають свій високий рівень нутрієнтів й після консервування.

Проте, оскільки консервування зазвичай передбачає високу температуру, водорозчинні вітаміни, такі як вітаміни С і групи В, часто руйнуються. Вони чутливі до тепла і повітря в цілому, тож можуть бути втрачені під час звичайної обробки продуктів, приготування їжі та зберігання в домашніх умовах.

Однак кількість інших корисних сполук може, навпаки, збільшитися. Наприклад, помідори та кукурудза виділяють більше антиоксидантів при нагріванні, що робить ці продукти у консервованому вигляді ще кращим джерелом нейтралізаторів вільних радикалів.

Якщо не брати до уваги зміни рівня окремих поживних речовин, консерви є хорошим джерелом важливих вітамінів і мінералів. В одному дослідженні люди, які з'їдали шість або більше консервів на тиждень, мали вищий рівень споживання 17 основних поживних речовин порівняно з тими, хто з'їдав 2 або менше консервів на тиждень.

ПЕРЕВАГИ: доступні, зручні та не псуються

Консерви - це зручний і практичний спосіб додати до свого раціону більше поживних продуктів протягом року. Насправді сьогодні в банках можна знайти майже будь-яку їжу. Крім того, консервовані продукти зручні, бо можуть безпечно зберігатися протягом декількох років і часто потребують мінімального часу на приготування. Щобільше, вони, як правило, коштують дешевше, ніж свіжі продукти.

РИЗИКИ

Сліди BPA

BPA (бісфенол А) є хімічною речовиною, яку часто використовують у харчовому пакуванні, в тому числі в консервних банках. Дослідження показують, що BPА в консервах може мігрувати з оболонки банки в їжу, що міститься в ній. В одному дослідженні вивчали 78 консервованих продуктів і виявили BPA у понад 90% з них. Крім того, дослідження чітко показало, що вживання консервованої їжі є основною причиною негативного впливу BPA на організм людини.

В ще одному дослідженні в учасників, які споживали одну порцію консервованого супу щодня протягом 5 днів, у більш ніж 1000% збільшився рівень BPA в сечі. Хоча докази неоднозначні, деякі дослідження пов'язують BPA з такими проблемами зі здоров'ям, як серцеві захворювання, діабет 2 типу та чоловіча сексуальна дисфункція. Щоб мінімізувати вплив BPA, не варто їсти багато консервованої їжі.

Смертельні бактерії

Хоча це трапляється вкрай рідко, консерви, які не були оброблені належним чином, можуть містити небезпечні бактерії Clostridium botulinum. Споживання зараженої їжі спричиняє ботулізм, що, якщо його не лікувати, може призвести до паралічу та смерті.

Більшість випадків ботулізму пов'язані з продуктами, які не були належним чином стерилізовані в домашніх умовах. Ботулізм від промислових консервів трапляється вкрай рідко. Важливо ніколи не споживати продукти з випуклих, вм'ятих, тріснутих банок або таких, що протікають.

Сіль, цукор або консерванти

Сіль, цукор та консерванти іноді додають під час консервування для покращення смаку, текстури та зовнішнього вигляду. Так, високий вміст солі небажаний для людей з високим кров'яним тиском.

Консерви також можуть містити доданий цукор. Надлишок цукру пов'язаний з підвищеним ризиком багатьох захворювань, включаючи ожиріння, серцеві захворювання і діабет 2 типу. Також до консервованих продуктів можуть додавати інші природні або хімічні консерванти.

ЯК ЗРОБИТИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР

Важливо читати етикетку та список інгредієнтів. Якщо споживання солі викликає занепокоєння, обирайте варіант "з низьким вмістом натрію" або "без додавання солі". Щоб уникнути зайвого цукру, обирайте фрукти, консервовані у воді або соку, а не в сиропі.

Зливання рідини та промивання продуктів також знижує вміст солі та цукру. Багато консервованих продуктів не містять жодних добавок, але єдиний спосіб дізнатися це напевно — переглянути список інгредієнтів.