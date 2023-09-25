Як правильно доглядати за зубами: три корисні поради

UAportal підготував статтю, у якій ми поділимося трьома найкращими порадами щодо догляду за порожниною рота, які допоможуть зберегти здорову і красиву посмішку. Цих порад легко дотримуватися, і вони можуть суттєво змінити рутину гігієни порожнини рота.

Чистити зуби двічі на день

Чищення зубів має важливе значення для підтримання належної гігієни порожнини рота. Рекомендується чистити зуби щонайменше двічі на день: вранці та перед сном.

Слід використовувати зубну щітку з м'якою щетиною та фторвмісну зубну пасту. Зуби варто чистити м'якими круговими рухами, охоплюючи всі поверхні зубів і ясен. Це допоможе видалити зубний наліт і запобігти карієсу та захворюванням ясен.

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Щоденне використання зубної нитки

Окрім чищення зубів, важливо щодня користуватися зубною ниткою. Зубна нитка допомагає видалити частинки їжі та зубний наліт з міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен, куди зубна щітка не може дістатися.

Зубну нитку слід взяти і обережно провести між зубами, роблячи С-подібну форму навколо зуба і рухаючи її вгору-вниз. Слід бути обережним, щоб зубна нитка не заламувалася, оскільки вона може травмувати ясна.

Використовуйте ополіскувач для рота

Ополіскувач для порожнини рота може забезпечити додатковий захист зубів і ясен. Слід обирати антибактеріальний засіб, який допомагає вбивати бактерії та освіжає подих. Після чищення зубів і використання зубної нитки слід прополоскати рот, щоб очистити ті ділянки, які могли бути пропущені.

Засобом слід прополоскати ротову порожнину протягом 30 секунд, а потім виплюнути. Після використання рідини-ополіскувача слід уникати вживання їжі або пиття протягом щонайменше 30 хвилин.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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