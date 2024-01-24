Як правильно доглядати за ювелірними виробами: Поради від експертів

Правильний догляд за ювелірними виробами має вирішальне значення для збереження їхньої краси та довговічності. Від правильного очищення і зберігання до догляду за конкретними матеріалами – UAportal зібрав важливі поради, які допоможуть зберегти прикраси в оптимальному стані на довгі роки.

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Правильна техніка чищення

Правильний догляд за ювелірними виробами починається з регулярного чищення. Використовуйте м'яке мило і теплу воду, щоб дбайливо очистити прикраси, уникаючи агресивних хімічних засобів, які можуть пошкодити делікатні вироби.

Для більш стійких забруднень можна використовувати м'яку зубну щітку, щоб ретельно вичистити всі щілини. Після чищення важливо повністю висушити прикраси, щоб запобігти потьмянінню або зміні кольору.

Правила безпечного зберігання

Правильне зберігання ювелірних виробів має важливе значення для збереження їхньої краси та стану. Щоб запобігти заплутуванню або подряпинам, не зберігайте різні прикраси разом. Замість цього, зберігайте кожен виріб в окремому м'якому мішечку або скриньці з підкладкою.

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Правильне носіння

Щоб запобігти пошкодженню, прикраси завжди слід надягати після нанесення косметики, лаку для волосся та лосьйонів, щоб уникнути накопичення залишків, через які можуть потьмяніти камені та метал. Якщо ви не носите прикраси, рекомендується поводитися з ними обережно та уникати надмірних дотиків, оскільки природні олії зі шкіри з часом можуть впливати на прикраси.

Особливий догляд за певними матеріалами

Різні типи ювелірних виробів вимагають різного догляду. Наприклад, перли не повинні контактувати з хімічними речовинами або навіть водою, в той час, як срібні прикраси можуть потьмяніти при неправильному зберіганні. Дотримання інструкцій з догляду, що додаються до прикрас, та вжиття необхідних заходів обережності є запорукою їхньої довговічності.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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