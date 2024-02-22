Як правильно доглядати за в'язаними светрами: ефективні способи

Коли справа доходить до догляду за в'язаними светрами, дотримання правил прання, зберігання та регулярного обслуговування є важливим для збереження їхньої якості та зовнішнього вигляду. UAportal розповів про ефективні поради, які допоможуть це зробити.

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Правильний догляд

При пранні в'язаних светрів важливо використовувати м'який мийний засіб і холодну воду, щоб запобігти усадці й розтягуванню. Перед тим, як покласти светр у пральну машину, його слід вивернути навиворіт, щоб захистити зовнішню поверхню. Важливо уникати віджиму або викручування светра для видалення зайвої води, оскільки це може спотворити форму в'язки.

Уникнення агресивних хімічних засобів

При пранні в'язаних светрів важливо уникати використання агресивних хімічних засобів або відбілювачів, оскільки вони можуть пошкодити волокна. Натомість бажано вибрати м'який мийний засіб, призначений для вовни. Крім того, утримайтеся від використання кондиціонера для білизни, оскільки він може залишити сліди на волокнах і вплинути на текстуру виробу.

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Поводження з делікатним трикотажем

При пранні делікатних трикотажних светрів, наприклад, зі складними візерунками або делікатними волокнами, краще прати їх вручну, а не в пральній машині. У раковину або таз слід налити холодну воду і додати невелику кількість м'якого мийного засобу, а потім обережно прополоскати светр у воді.

Важливо не терти та не скребти трикотаж, оскільки це може призвести до його пошкодження. Після полоскання обережно відіжміть надлишки води й розкладіть светр на рушник для просушування.

Зберігання в'язаних светрів

Правильне зберігання має вирішальне значення для збереження якості в'язаних светрів. Перед тим, як покласти їх на зберігання, завжди переконайтеся, що вони повністю сухі, оскільки вологість може призвести до появи цвілі й неприємного запаху.

Рекомендується складати в'язані светри, а не вішати їх, щоб запобігти розтягуванню. Зберігайте їх у сухому прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів і тепла.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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