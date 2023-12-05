Як правильно доглядати за бородою: корисні поради

UAportal підготував декілька порад, як правильно доглядати за бородою. Дотримуючись їх, можна гарантувати, що борода залишатиметься доглянутою і в найкращому стані.

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Регулярне миття

Бороду потрібно регулярно мити м'яким миючим засобом. Це допоможе очистити її, видалити бруд, а також покращити її загальний вигляд. Крім того, важливими кроками є використання кондиціонера для волосся та зволоження шкіри.

Підстригання бороди

Щоб зберегти форму бороди, рекомендується регулярно підстригати її, використовуючи якісні інструменти. До і після стрижки розчісуйте, щоб розплутати її і виявити будь-які волоски, які потребують підстригання.

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Олія або бальзам

Третя порада – живити бороду за допомогою олії або бальзаму. Ці продукти зволожують волосся і забезпечують його необхідними поживними речовинами. Це також допоможе усунути сухість та свербіж.

Здоровий спосіб життя

Варто підтримувати здоровий спосіб життя. Збалансована дієта, багата на вітаміни, мінерали та білки, має важливе значення. Крім того, регулярні фізичні вправи покращують кровообіг, що підтримує здоровий рівень тестостерону, що сприяє росту волосся.

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