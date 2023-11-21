Як правильно прати постільну білизну: корисні поради

Щоб ваша постільна білизна залишалася у відмінному стані, дуже важливо дотримуватися правил догляду за нею, враховуючи особливості тканини. Багато людей несвідомо припускаються помилки, перучи постільну білизну, що призводить до її перезволоження, вицвітання та потоншення. UAportal підготував поради, які допоможуть запобігти цим проблемам і продовжити термін служби вашої постільної білизни.

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Прийнято вважати, що бавовну можна прати при температурі до 60 градусів. Однак це не завжди найкраща методика. Щоб зберегти якість і зовнішній вигляд постільної білизни, важливо дотримуватися рекомендацій щодо прання та температурного режиму, наданих виробниками.

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Для початку, перед пранням не забудьте вивернути підковдри і наволочки навиворіт і застебнути всі наявні гачки та блискавки. При пранні нової постільної білизни обирайте делікатний режим з прохолодною водою. Це допоможе залишити тканину ніжною та зберегти її первісний стан.

Бавовна

При пранні бавовняної постільної білизни не перевищуйте температуру 40 градусів Цельсія під час циклу прання. Кількість обертів не повинна бути вищою за 600-700, щоб запобігти негативному впливу на візерунок або дизайн тканини.

Сатин

Для виробів з сатину температура прання повинна бути близько 40-45 градусів за Цельсієм. Використовуйте делікатний режим і обмежте віджимання до 600 обертів. Крім того, уникайте використання порошків, які містять відбілювач, оскільки це може мати згубний вплив на сатинову постільну білизну. Під час сушіння тканини бажано уникати прямих сонячних променів, оскільки це може призвести до знебарвлення.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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