Як правильно прати постільну білизну: дієві поради

Брудна постільна білизна може приховувати шкідливі мікроби, які негативно впливають на вашу шкіру і загальне самопочуття, перешкоджаючи повноцінному сну. UAportal розповідає, як правильно прати постільну білизну для забезпечення якісного сну.

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1. Для початку важливо регулярно міняти постільну білизну. Для підтримки свіжості намагайтеся робити це щонайменше двічі на місяць, але в ідеалі – раз на тиждень.

2. Дотримання інструкцій з догляду, зазначених на етикетці, має важливе значення, оскільки це не тільки гарантує чистоту, але й подовжує термін служби вашої постільної білизни.

3. Для підтримання чистоти важливо вчасно виводити плями. Наполегливо рекомендується замочити їх у засобі для виведення плям, а потім змити холодною водою.

4. Як правило, для сильно забрудненої білизни слід використовувати вищі температури та інтенсивніші цикли прання, щоб забезпечити ретельне очищення.

5. Після завантаження речей у барабані повинно залишатися достатньо місця для вільного переміщення долоні. Це забезпечить належне обертання та ретельне очищення.

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6. Утримайтеся від використання кондиціонера для білизни, оскільки він погіршує поглинаючу здатність тканини, що впливає на її загальну якість.

7. Використовуйте спеціальні кульки для прання, призначені для запобігання злипанню білизни під час циклу прання. Це не тільки забезпечує кращу гігієну, але й зберігає цілісність і зовнішній вигляд тканини.

8. Якщо можливо, сушіть білизну на природному сонячному світлі, оскільки воно діє як найкращий дезінфікуючий засіб, ефективно усуваючи небажані мікроби та мікроорганізми.

9. Після сушіння пропрасуйте постільну білизну гарячою праскою. Цей додатковий крок допомагає усунути залишки мікробів, що ще більше підвищує рівень гігієни.

10. Для підвищення м'якості тканини та надання їй яскравого вигляду корисно використовувати оцет. Цей побутовий інгредієнт діє як природний пом'якшувач.

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