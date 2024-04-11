Як правильно прати одяг, аби зберегти його якість

Коли йдеться про збереження одягу в ідеальному стані, дуже важливо уникати поширених помилок під час прання. UAportal, підготував декілька цінних порад для збереження якості речей під час процесу очищення.

Збереження кольору

Під час прання одягу важливо уникати поширених помилок, які можуть зіпсувати тканину та колір. Однією з ключових помилок, якої слід уникати, є змішування кольорових і білих речей в одному пранні.

Оскільки це може призвести до перенесення барвника і знебарвлення. Також дуже важливо перевіряти етикетки на одязі, щоб переконатися, як його прати та яку використати температуру.

Засіб для прання

Ще однією важливою помилкою, якої слід уникати при пранні одягу, є надмірне використання прального засобу. Занадто велика кількість миючого може залишити на одязі сліди, що призведе до подразнення шкіри та пошкодження тканини.

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Важливо відміряти правильну кількість миючого засобу відповідно до розміру завантаження та рівня забруднення, щоб запобігти надмірному використанню. Крім того, проводьте попередню обробку плям перед пранням.

Догляд за пральною машиною

Важливо не нехтувати доглядом за самою пральною машиною. Якщо її не чистити, це може призвести до появи затхлого запаху, плісняви та накопичення бактерій, які можуть потрапити на одяг під час прання.

Регулярне очищення машини, включаючи контейнер для прального порошку, ущільнювачі дверцят і барабан, має вирішальне значення для гігієнічного та ефективного прання. Крім того, якщо залишити мокрий одяг у пральній машині надовго, це може призвести до появи цвілі та неприємного запаху.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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