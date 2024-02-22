Як правильно прати м'які іграшки: корисні поради для батьків

Підтримання м'яких іграшок у чистоті та належному стані є важливим для здоров'я та безпеки дітей. У цій статті UAportal розповів про практичні поради щодо правильного догляду за іграшками.

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Правильна техніка ручного прання

При пранні м'яких іграшок слід використовувати м'який мийний засіб, придатний для делікатних тканин. Слід уникати агресивних хімікатів, а також надавати перевагу м'яким засобам без ароматизаторів. Щоб забезпечити ретельне очищення, тазик слід наповнити теплою водою і додати мийний засіб.

Воду слід злегка збовтати, щоб утворилася піна, і занурити в неї іграшку, а потім ретельно потерти поверхню руками. Після очищення іграшку слід прополоскати під проточною водою і злегка віджати, щоб видалити надлишки води, перш ніж дати їй висохнути на повітрі.

Інструкції з машинного прання

Для м'яких іграшок, які можна прати в пральній машині, важливо дотримуватися певних заходів, щоб запобігти пошкодженню. Іграшку слід покласти в сітчастий мішок або наволочку, щоб захистити її під час прання.

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Слід використовувати делікатний режим з холодною водою і м'яким мийним засобом, уникаючи відбілювача і кондиціонера для білизни. Після завершення циклу прання іграшку слід вийняти з мішка і дати їй повністю висохнути на повітрі, перш ніж повертати в ігрову зону дитини.

Методи точкового чищення

Якщо ви маєте справу з невеликими плямами або ділянками бруду на м'яких іграшках, практичним рішенням може стати точкове чищення. Невелику кількість м'якого мийного засобу слід змішати з водою, щоб утворився мильний розчин.

Чисту ганчірку або губку можна занурити в суміш і акуратно промокнути забруднену ділянку, намагаючись не просочити іграшку. Після того, як бруд або пляму видалено, слід вологою ганчіркою витерти залишки мильного розчину і дати іграшці повністю висохнути на повітрі.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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