Як правильно прати джинси: дієві лайфхаки

Багато людей схильні кидати джинсові штани в пральну машину після кожного носіння, вважаючи, що це найкращий спосіб підтримувати їхню чистоту. Однак такий підхід насправді може призвести до швидшого псування тканини та погіршення загальної якості. Щоб ваші джинси служили довше, UAportal підготував кілька ефективних порад.

Відео дня

Частота має значення

Хоча часто прати джинси може бути інстинктивним бажанням, бажано робити це не частіше одного разу на два тижні. Можна освіжити тканину вологою губкою для миття посуду може, щоб допомогти зберегти її чистоту, не піддаючи її жорсткому пранню.

Точкова обробка

Для локальних плям не обов'язково прати всю поверхню джинсів. Замість цього зосередьтеся на обробці конкретних ділянок, які забруднились, щоб уникнути непотрібного зносу неушкоджених зон.

Інструкція з прання у пральній машині:

1. Збереження кольору

Перед тим, як покласти джинси в пральну машину, виверніть їх навиворіт. Цей простий крок може суттєво сприяти збереженню яскравого кольору тканини і захистити декоративні елементи, такі як логотипи або вишивка.

2. Захист від застібки-блискавки

Переконайтеся, що застібка-блискавка застебнута. Це запобігає зачепленню зубців блискавки за речі під час прання, захищаючи як джинси, так і інший одяг, що знаходиться в пральній машині.

Читайте також: Як очистити джинси, щоб вони не сіли і не втратили колір: прості поради

3. Збереження м'якості

Щоб досягти м'якості тканини, обирайте м'який або гелевий засіб для прання.

4. Відповідна температура води

При пранні джинсів дуже важливо встановити температуру води від 30 до 40 градусів за Цельсієм. Вищі температури можуть призвести до збігання тканини або вицвітання кольору, що може погіршити загальний вигляд джинсів.

5. Сушіння

Після прання бажано пропустити цикл віджиму, оскільки це може вплинути на форму джинсів. Замість цього дістаньте джинси з машини і дайте їм висохнути на повітрі. Обережне віджимання руками допоможе полегшити процес сушіння, не спричиняючи зайвого навантаження на тканину.

Раніше ми писали про те, як прати джинси, щоб вивести масляні плями за допомогою двох дешевих засобів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!