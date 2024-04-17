Як правильно прати джинси, щоб вони не втратили свій колір

Джинси є абсолютно у кожного в гардеробі, адже вони досить зручні і стильні. Однак вони потребують особливого догляду. UAportal розповів, як необхідно прати джинси, аби вони не втрачали колір.

Вивертайте джинси навиворіт

При пранні джинсів важливо вивертати їх навиворіт, щоб запобігти вицвітанню кольору. Це також допоможе зберегти всі оздоблюючі елементи, такі як стрази, бусини чи нашивки, неушкодженими. Обов'язково застібайте всі ґудзики та замки.

Використовуйте холодну воду і м'який миючий засіб

При пранні джинсів найкраще використовувати холодну воду і м'який миючий засіб. Це допоможе запобігти ушкодженням, втраті кольору й еластичності тканини. Крім того, уникайте використання відбілювача при пранні.

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Уникайте електросушарки

Важливо уникати використання електросушарки. Замість цього дайте джинсам висохнути на повітрі природним чином. Тепло від електричної сушарки може призвести до того, що джинсова тканина стиснеться і втратить форму, а також утворяться складки, які буде важко вирівняти.

Перед сушінням на повітрі виверніть джинси навиворіт

Перед тим, як сушити джинси на повітрі, обов'язково виверніть їх на зворотну сторону, щоб уникнути вигорання кольору. Ретельно розправте їх і розгладьте всі складки аби забезпечити рівномірне висихання. Це допоможе зберегти природну форму і зовнішній вигляд джинсів.

Делікатне прання джинсів з оздобленням

Якщо ваші джинси прикрашені бісером, паєтками або вишивкою, важливо прати їх з особливою обережністю, щоб уникнути пошкоджень. Виверніть їх навиворіт, покладіть у сітчастий мішок для прання і використовуйте делікатний режим, щоб запобігти втраті прикрас.

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